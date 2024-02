Arbeiten bis zum Umfallen – oder Viertagewoche, New Work und maximale Flexibilität – wie soll unser Berufsleben in Zukunft aussehen? Im Jahr 2022 haben die Erwerbstätigen in Deutschland insgesamt 61,10 Milliarden Stunden gearbeitet. Kann man diese Arbeitszeit tatsächlich reduzieren, ohne dass die Produktivität leidet? Quarks erklärt, was die Wissenschaft dazu weiß.

