Unser Gehirn: Faszination und Rätsel

Das Bestreben, das eigene Gehirn zu verstehen, ist eng mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Trotzdem sind einige elementare Fragen bis heute noch weitgehend ungeklärt. Allein um den Aufbau des Gehirns ranken sich schon viele Mythen: Sind unsere Gehirnhälften wirklich unterteilt in Logik und Kreativität? Gibt es ein männliches und ein weibliches Hirn? Und was verraten uns Nahtoderfahrungen über das, was beim Sterben im Gehirn passiert?

Mehr anzeigen