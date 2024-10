Bis heute brodelt in der Eifel Magma unter unseren Füßen. Quarks begleitet Wissenschaftler:innen bei Untersuchungen im einzigen deutschen Vulkanfeld. Ein Vulkanausbruch mitten unter uns? Wie realistisch ist das? Wie Vulkane singen, warum es gefährlich ist, durch Aschewolken zu fliegen, und ob wir das Magma in Zukunft als fast unendliche Energiequelle anzapfen können, erforscht Florence Randrianarisoa. Bei Quarks – eine Reise in die faszinierende Wissenschaft von Vulkanen.

