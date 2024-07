Florida, der Sunshine State: Traumhafte Strände, coole Städte und krasse Freizeitparks. Gemeinsam mit seinen Freunden Benni und Max fährt Sarazar mit dem Wohnmobil über 1500 Kilometer durch Florida. Die Reise beginnt in der Metropole Miami, wo endlose Strände und eine pulsierende Stadt warten. Weiter geht es mit dem Camper in die Everglades: Heimat faszinierender Wildtiere und beeindruckender Landschaften. Von dort aus fahren sie über die atemberaubenden Brücken der Florida Keys und schauen sich nicht nur Campingplätze an. Auf den paradiesischen Inseln finden sie wunderschöne Strände und eine spektakuläre Unterwasserwelt. Ein Abstecher nach Orlando lässt die Jungs die Magie der weltberühmten Freizeitparks erleben, bevor sie im Kennedy Space Center der Faszination Raumfahrt ganz nah kommen. Den krönenden Abschluss bildet das Ultra Music Festival, auf das die Freunde das deutsche DJ-Duo Pan-Pot begleiten. Ein unvergessliches Abenteuer im Sunshine State.

Mehr anzeigen