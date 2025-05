Das Allgäu überzeugt mit einem fantastischen Alpenpanorama, bayerischer Gemütlichkeit und Wohlfühlküche, die jedem schmeckt. Eine herzhafte Brotzeit in den Allgäuer Alpen ist der Inbegriff dieser Genusskultur. Auf der Berghütte mit Aussicht auf die schneebedeckten Berge schmecken Käse, Wurst, Presssack und frisches Brot besonders gut, erfahren wir auf der Mittelalpe im Oberallgäu. Die Alpe ist ein beliebter Anlaufpunkt sowohl im Sommer als auch im Winter, sei es für Wanderer oder Wintersportbegeisterte. In Oberstdorf machen Tradition und der Allgäuer Bergkäse Kässpatzen zum Hochgenuss. Die Spezialität gibt es hier sogar als schnellen Imbiss direkt aus einer ausrangierten Skigondel. Und in Hohenschwangau schmecken Touristen aus aller Welt bei bodenständigen Klassikern wie Schweinshaxe, Krustenbraten oder Weißwurst, dass das Allgäu kulinarisch eine Region der Extraklasse ist. Der Feinschmecker Ludwig II. bevorzugte es auf Schloss Neuschwanstein dagegen etwas exquisiter. Er war ein Liebhaber der französischen Küche und bekannt dafür, seine Köche mit außergewöhnlichen Wünschen rund um die Uhr auf Trab zu halten.

Mehr anzeigen