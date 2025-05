Entdecken Sie die Küche des Schwarzwaldes, einer Region in Deutschland, die für ihre reiche Esskultur und zahlreiche Spezialitäten bekannt ist. Von der weltberühmten Schwarzwälder Kirschtorte bis hin zum herzhaften Schwarzwälder Schinken, der auf keiner Vesperplatte fehlen darf - hier kommen Feinschmecker auf ihre Kosten. Besonders lecker: die Schwarzwälder Kirschtorte von den Landfrauen in St. Märgen, traditionell gemacht mit viel Liebe und einer Portion Schwarzwälder Kirschwasser. In Schönwald besuchen wir den Reinertonishof, wo der Schwarzwälder Schinken wie schon 1619 in der offenen Räucherküche nach Familientradition geräuchert wird. Im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach tauchen wir noch tiefer ein in die kulinarische Geschichte des Schwarzwaldes und erleben, wie Bauern vor 400 Jahren gearbeitet und gegessen haben. Wir probieren Datschkuchen, auch bekannt als Schwarzwaldpizza (die Schwarzwälder Antwort auf den Elsässer Flammkuchen), bevor es weitergeht nach Oberkirch zum Brennersteig. Hier dreht sich alles um Schnaps und die hochprozentige Kunst der Obstbrennerei. Authentisch und köstlich zeigt sich der Schwarzwald schließlich auch auf dem Forellenhof in Alpirsbach: Die Fischzucht hat in der Region eine lange Tradition und die Forellen direkt vom Forellenhof sind eine wahre Delikatesse.

