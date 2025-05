Die Pfalz ist bekannt für ihre kulinarischen Klassiker, in der Region im Südwesten Deutschlands wird Genuss großgeschrieben. Natürlich auch in Neustadt an der Weinstraße, wo der Cartoonist Steffen Boiselle die Pfälzer und ihre Eigenheiten in humorvollen Zeichnungen verewigt. Die Stadt gilt als Tor zum Naturpark Pfälzerwald. Dort werden im Herbst traditionell Keschde - Esskastanien - gesammelt. Wie die Grumbeersupp zum Geschmackserlebnis wird, erfahren wir in der Waldschenke im Mühltal. Hier wird die deftige Kartoffelsuppe gerne zusammen mit einem Stück Kuchen serviert. Warum auch nicht? Für manche eher ungewöhnlich ist auch die nächste Spezialität: Der Pfälzer Saumagen von Metzgermeister Klaus Hambel aus Wachenheim schmeckte schon Altbundeskanzler Helmut Kohl und erlangte so Weltruhm. In Kallstadt probieren wir im Weingut schließlich handgemachte Dampfnudeln mit Rieslingweinsoße - ein Wohlfühlgericht und die perfekte Kombination von deftig und süß.

Mehr anzeigen