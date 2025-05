Von Athen bis auf den Peloponnes: Griechisches Essen ist nicht nur lecker, sondern auch gesund. Ein Grund dafür ist griechisches Olivenöl - unverzichtbar in der mediterranen Ernährung und grünes Lebenselixier der Griechen, das hier mit viel Leidenschaft und Können produziert wird. Dass die griechische Küche geprägt ist von Jahrtausenden bewegter Geschichte, schmeckt man auch beim Traditionsgericht Moussaka. Der Auflauf aus Hackfleisch, Auberginen, Kartoffeln und Béchamelsauce ist ein echter Klassiker, der am liebsten zuhause nach Familienrezepten zubereitet und dann mit der Familie oder Freunden gegessen wird. Manchen Spezialitäten werden sogar heilende Kräfte zugeschrieben, wie der Patsas, einer traditionellen Suppe aus Innereien. Die Kuttelsuppe wird neben anderen köstlichen regionalen Produkten und Delikatessen zum Beispiel in der Athener Markthalle, dem Varvakios-Markt, angeboten.

