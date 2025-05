Die italienische Insel Sizilien verführt mit atemberaubenden Landschaften und kulinarischen Genüssen. Wer süße Verlockungen sucht, sollte nach Noto reisen, in die barocke Perle im Südosten der Insel. Im Caffè Sicilia verzaubert Corrado Assenza seine Gäste mit sizilianischer Backkunst in Vollendung. Hier gibt es klassisches süßes Gebäck wie Cassata und Cannoli, dem kaum jemand widerstehen kann. Ebenso beliebt: Granita in verschiedenen Geschmacksrichtungen. In Modica dagegen wird ein einfacher Teller handgemachter Ravioli zur Offenbarung - zubereitet nach Familienrezept und mit lokalen Zutaten. Der Ricotta für die Füllung stammt aus der Provinz Ragusa, wo der Käse seit Generationen aus der Milch der roten Modicana-Kühe hergestellt wird. Im Dorf Borgo Santa Rita im Herzen Siziliens entsteht ein Brot aus uralten Getreidesorten und nach einem Rezept, das Hunderte Jahre alt ist. Das Urgetreide ist nährstoffreich, gut verdaulich und enthält weniger Gluten als Industrieweizen. Die perfekte Basis für einen weiteren sizilianischen Klassiker: Pane Cunzato. Das frische knusprige Brot mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Pecorino war früher ein einfaches Armeleuteessen, ist aber bis heute bei allen beliebt.

