Es ist das Länderspiel der Springreiter:innen in Aachen: In der Soers ist Donnerstag (4. Juli) der Abend des großen Nationenpreises unter Flutlicht. Wer dort gewinnt, sichert sich den Jubel der Fans und bleibende Erinnerung. Und in diesen Jahr warten danach dann die Olympischen Sommerspiele auf Paris. In Aachen zeigt sich schon einmal die Form auf dem Weg zu Team-Gold. Beim CHIO 2023 gewann die starke Schweiz. Die deutsche Equipe musste sich mit Rang fünf zufriedengeben.

