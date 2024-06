Wenige Wochen vor den Olympischen Sommerspielen in Paris sind alle Augen auf den Auftritt der besten deutschen Reiter:innen bei den Deutschen Meisterschaften in Balve gerichtet. Die Kür in der Dressur ist ein echter Höhepunkt der Titelkämpfe auf der Anlage von Schloss Wocklum. Deutschlands Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl ist die große Titelfavoritin und Gold-Hoffnung für Paris. Für die Springreiter um Titelverteidiger Marcus Ehning geht es neben der Meisterehre darum, sich bei Bundestrainer Otto Becker für einen Start beim CHIO Aachen und für das Olympia-Team zu empfehlen.

