Balve richtet traditionell die Deutschen Meisterschaften im Springreiten und der Dressur aus. Neu ist dazu von diesem Jahr an die Para-Dressur. Die Reitanlage am Schloss Wocklum bietet das herrschaftliche Ambiente für Deutschlands beste Reiter:innen und Para-Reiter:innen, die neben den nationalen Titeln auch ihre Chancen auf einen Start bei den Olympischen Sommerspielen in Paris wahren wollen. Am Samstag geht es in Balve um die Meistertitel im Grand Prix spezial in der Dressur. Außerdem reiten die besten Amazonen um den Titel der Deutschen Meisterin im Springreiten.

