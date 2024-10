Marias Mann starb an der seltenen Krebsart Sarkom und bei seiner Behandlung lief einiges schief. Ihre Mission: Andere Kranke davor zu bewahren, dasselbe durchzumachen wie sie. Maria lässt ihr altes berufliches Leben hinter sich und nimmt eine Stelle bei der Deutschen Sarkom-Stiftung an. Die 40-jährige Witwe nutzt ihre tragischen Erfahrungen als Antrieb und macht das Thema Krebs zu ihrem Beruf. Schafft Maria den Spagat zwischen Beruf und Kindern? Giulia kommt bald in die Schule und Fynn macht gerade das Abitur. Und dann ist da seit Kurzem ja auch noch eine neue Liebe …Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

