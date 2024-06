Flucht, Migration, Abschiebung: Für viele Bürger:innen sind das Reizwörter. Und die Politik steht unter Druck. Bundeskanzler Olaf Scholz machte das Thema zur Chefsache und forderte: "Wir müssen endlich in großem Stil abschieben". Fast 60 Prozent der Deutschen geben ihm in Umfragen Recht. Das Thema scheint wahlentscheidend – auch bei der EU-Wahl. "Deutschland am Limit?" ist eine Spurensuche bei Flüchtlingen und Schleppern, bei Verantwortlichen, die Angst vor der Wut der Bürger haben, bei Polizei, Behörden und Expert:innen. Ist es überhaupt möglich, Flucht zu steuern, durch "Obergrenzen", "Grenzkontrollen" und "Rückübernahmeabkommen" – so wie Politiker:innen es versprechen?

Mehr anzeigen