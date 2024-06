Momentan scheint es, als habe Merz als Parteichef die größten Chancen. Das könnte sich aber noch ändern. Mehrere Wahlen stehen in diesem Jahr an – je nachdem, was diese alle ergeben, ob die Zahlen der Union weiter steigen oder doch noch fallen, wird sich die Frage, ob Merz der Richtige ist, umso drängender stellen. Wüst wartet auf eine solche Lage. Er stünde bereit. Den Kanzler-Job traut er sich jedenfalls zu. Doch wer ist dieser Mann, der eine schwarz-grüne Koalition im bevölkerungsreichsten Bundesland führt? Dieser Film wurde im Jahr 2024 produziert. Alle Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht mehr aktualisiert.

