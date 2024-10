Modeexperte Guido Maria Kretschmer zu Gast bei Sträter

Sträter philosophiert über Stoffbeutel, die jetzt Tote Bags heißen, Cargohosen mit dem Stauraum einer Boeing 747, und über zu enge Leibwäsche trotz Elasthananteil. In seiner Rubrik "Spiel’s noch einmal, Sam“ erinnert Sträter an die Spiele seiner Kindheit. In dieser Folge ist es das Frisbee, eine Wurfscheibe, die den Mayonnaise-Eimerdeckel ersetzte. Bald hatte kein Kind mehr eine Frisbee, dafür aber fast jedes Hausdach.

