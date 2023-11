"Sträter XXL" mit Harald Schmidt

Exklusiv in der Mediathek: 15 Minuten Bonusmaterial des Talks mit Harald Schmidt. Mit dabei ist Tino Bomelino, der erfolgsversprechende Geschäftsideen vorstellt. Außerdem hat Sträter Perlen der Fernsehgeschichte ausgegraben und neu vertont. Er erzählt, wie ihm seine Mutter dereinst die Nase brach, macht sich Gedanken über die Namens-Herkunft der Armbrust, und erklärt, dass der Purzelbaum, also der gewollte Überschlag in Bodennähe, eigentlich "Kusselkopp" heißt.

