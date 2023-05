Wladimir Kaminer zu Gast bei Sträter

Zu Gast sind der Schriftsteller Wladimir Kaminer, der mit Sträter "Lokalnachrichten aus aller Welt" vorträgt, und Comedian Tino Bomelino, der mit skurrilen Zeichnungen überrascht. In der "Akte Wichs", der "Akte über sprachliche Totalschäden, in der einem im Stirnlappen alle Airbags aufgehen", geht Stäter der Frage nach, woher die Floskel "Frag nicht nach Sonnenschein" kommt und in der Rubrik "Spiels noch einmal, Sam" lässt er sich über das "Kasperletheater" aus.

Mehr anzeigen