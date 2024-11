In der Unteren Straße in Heidelberg gibt es seit Jahren Zoff: Anwohner:innen sind genervt vom nächtlichen Partylärm und finden es mittlerweile unerträglich, hier zu wohnen. Die ständige Feierlaune störe ihre Nachtruhe, es würde immer länger und heftiger gefeiert. Auf der anderen Seite genießt das Party-Volk die ausgelassene Stimmung in der belebten Gasse, denn sie sehen die Untere Straße als einen der wenigen verbleibenden Party-Hotspots in Heidelberg und der Umgebung. Für die Kneipenbesitzer:innen wird der Konflikt um die Partymeile zur Existenzfrage. SWR Aktuell 360-Grad Hostin Leonie Maderstein kommt spontan auf der Unteren Straße mit Anwohner:innen und Party-People ins Gespräch. Sie berichten vom Lärm, aber auch dem schönen Zusammenleben Leonie will wissen: Wie lebt es sich auf der Heidelberger Partymeile?

