SWR Porträt: Der Flugbegleiter - meine Reise zu mir

Tom Rees wächst in einer streng katholischen Familie in Amerika auf. In der Highschool wird er als Sissy, zu Deutsch Schwuchtel, gehänselt – Tom ist seinen Mitschülern nicht männlich genug. Schon als Teenie denkt er, dass er „anders“ ist, doch kann es vor sich, seiner Familie und vor Gott nicht zugeben. Auf der Uni lernt er ein „deutsches Fräulein“ kennen und geht mit ihr nach rheinland-Pfalz. Er studiert in Mainz praktische katholische Theologie, heiratet sie und gründet eine Familie. Mit Ende 20 hat er sein Coming Out – traut endlich seine Homosexualität auszuleben. Den Dienst bei der Kirche quittiert er und ist jetzt als Flugbegleiter in der ganzen Welt unterwegs. Mit Anfang 60 entdeckt er sein Alter Ego als Dragqueen – „Sissy Chanson“. Mit ihr im Gepäck begibt er sich auf eine Reise zu seiner Familie und in die alte Heimat Louisiana.

