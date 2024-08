SWR Porträt: Plötzlich Olympiaheld - Läufer zwischen zwei Welten

Sein Laufwundertalent wird zufällig beim Fußball in der neuen Heimat in der Eifel entdeckt. Bei seiner Flucht aus Eritrea lief Samuel Fitwi hunderte Kilometer um sein Leben. Heute läuft der Rheinland-Pfälzer in der Spitze der Deutschen Leichtathletik-Elite. Sein Ziel: die Olympischen Spiele in Paris, denn nur so kann ihn seine Familie in der Heimat zum ersten Mal Marathon laufen sehen. Zustände wie in Nordkorea: Die Angst vor dem Regime und dem Militärdienst in der „Sklavenarmee“ seiner Heimat Eritrea veranlassten Samuel Fitwi vor zehn Jahren zu der gefährlichen Flucht. Zwei Jahre dauerte seine Reise von Ostafrika durch die Sahara, auch in einem hochseeuntauglichen Boot über das Mittelmeer.

