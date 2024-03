SWR Porträt: Wolfgang Grupp - Deutschlands berühmtester Kaufmann

Er ist Deutschlands berühmtester Kaufmann und polarisiert mit markigen Sprüchen. Jetzt hat Wolfgang Grupp seine Textilfirma Trigema an seine Kinder übergeben. Doch was macht den Erfolg von Wolfgang Grupp aus? Wir haben den 81jährigen ein Jahr lang in Burladingen begleitet und einen exklusiven Blick in das Familienarchiv werfen können. Seine Kinder Wolfgang Junior und Bonita waren bisher eng in das Unternehmen eingebunden. Wie groß sind die Fußstapfen, in die sie jetzt treten müssen?

