Am 31. Mai sticht in Mannheim ein mutmaßlich islamistischer Attentäter mit einem Messer zunächst auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger und dann auf den zu Hilfe eilenden Polizisten Rouven Laur ein. Der junge Polizist stirbt wenige Tage später an den Folgen der Tat. Dieser Film beleuchtet die Hintergründe der Tat und fragt, wie Polizisten, Gesellschaft, aber auch die Familie getöteten Polizisten mit den Folgen umgehen. Der Autor Edgar Verheyen hat Hintergründe zum Attentäter, einem 25jährigen Afghanen aus Heppenheim, recherchiert, und mit Experten über die Frage gesprochen, welche Gefahren von der gewaltbereiten islamistischen Szene ausgehen. Er hat in einer Polizeischule angehende Polizistinnen und Polizisten begleitet, wie sie auf mögliche Angriffe wie die den von Mannheim vorbereiten. Und er hat die Familie von Rouven Laur getroffen.

