Autismus ist gerade ein großes Thema. In den sozialen Medien wird viel über Neurodivergenz und das autistische Spektrum diskutiert. Was ist Autismus eigentlich? Wer gehört ins Spektrum und wer nicht? Was passiert bei Autismus im Gehirn und was weiß die Neuroforschung darüber, wie Autismus entsteht? Um die vielen Fragen rund um das Thema zu beantworten, trifft Frank Seibert in dieser Doku Jason Juterczenka, bekannt durch den Blog Wochenendrebellen, der sogar fürs Kino verfilmt wurde. Jason steht vor großen Veränderungen in seinem Leben: nach dem Abitur will er Physik studieren, und zwar an einer der renommiertesten Unis Europas: an der ETH in Zürich. Was bedeutet dieser Neubeginn für ihn und wie geht er als Autist mit der Herausforderung um? Fürs Studium in eine neue Stadt ziehen ist wahrscheinlich für die meisten eine Herausforderung. Aber für Jason kommen nochmal ganz andere Hürden dazu. Denn viele Autistinnen und Autisten haben mit sozialen Schwierigkeiten zu kämpfen und müssen sich jeden Tag in einer Welt behaupten, die wenig Rücksicht auf sie nimmt. Die Autismus-Spektrum-Störung wird im internationalen Diagnosehandbuch der WHO zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen gezählt. Krach, zu viele Menschen, chaotischer Verkehr - all das ist für jemanden im autistischen Spektrum eine Herausforderung. Das kostet Kraft und führt im schlimmsten Fall zu sozialem Rückzug. Aber Autismus kann auch Stärken mit sich bringen - wie konzentriertes Arbeiten und Gewissenhaftigkeit. Entscheidend ist, dass Autistinnen und Autisten das Umfeld bekommen, das sie brauchen.

Mehr anzeigen