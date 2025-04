Fernsehfilm Deutschland 2012 +++ Student Kai Schiplok wird tot in seiner Wohnung aufgefunden – nackt und nur mit einem Tuch verhüllt. Erste Spuren deuten auf ein Eifersuchtsdrama hin. Das Mordopfer war bekannt für seinen lockeren Lebenswandel. Darunter hat sein Exfreund Lars Bremer offensichtlich gelitten. Daniel Kossik muss sich derweil erst einmal an Fabers Ermittlungsmethoden gewöhnen: Wenig begeistert ist er, dass sein Chef ihn zu verdeckten Ermittlungen in eine Schwulenbar beordert, obwohl er doch eigentlich andere Pläne hat. Hätte nicht Kollegin Martina Bönisch den Chefposten übernehmen können? +++ Mit Jörg Hartmann, Anna Schudt und Stefan Konarske | Regie: Thomas Jauch

