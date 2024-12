Fernsehfilm Deutschland 2023 +++ Nach dem tödlichen Überfall auf einen Kurierfahrer ermitteln Ballauf und Schenk in einer Spedition, mitten in der turbulenten Vorweihnachtszeit. Mit hunderten Paketen im Lieferwagen jeden Tag durch die Stadt zu hetzen – in der Vorweihnachtszeit ist das für Milan Strasser purer Stress. Und wer für die Spedition von Sybille Jäger unterwegs ist, soll dabei auch noch ein Weihnachtsmann-Kostüm tragen. Als Milan auf seiner Tour gerade Pakete aus dem Laderaum nehmen will, steht ihm plötzlich eine maskierte Gestalt gegenüber und bedroht ihn mit einem Messer. Der junge Familienvater wird mitten in einem Wohngebiet ermordet. +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Nina Wolfrum

