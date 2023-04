Fernsehfilm Deutschland 2022 +++ Max Ballauf und Freddy Schenk sind am frühen Morgen am Rheinufer im Einsatz. Hier wurde die Leiche eines Mannes angespült. Er war Mechaniker an Bord eines Ausflugsschiffes. Als sich Hauptkommissar Schenk mit dem Kapitän der "Agrippina" in Verbindung setzt, bekommt der Fall eine dramatische Wendung: An Bord des Schiffes ist Daniel Huberty, ein ehemaliger Lehrer, der droht: "Ich werde das Schiff in die Luft sprengen". Er verlangt Gerechtigkeit, nachdem er wegen einer Liaison mit einer minderjährigen Schülerin verurteilt wurde. +++ mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Marcus Weiler

