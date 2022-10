Tatort: Lakritz (2019) | Video der Sendung vom 11.10.2022 20:15 Uhr (11.10.2022) mit Untertitel

Fernsehfilm Deutschland 2019 +++ Hannes Wagner ist in Münster eine Institution. Besser gesagt: Er war es. Denn am Morgen nach seinem 40. Dienstjubiläum wird er tot aufgefunden. Und beinahe jeder der Marktbeschicker hätte guten Grund, Hannes Wagner ins Jenseits zu befördern. Ganz zu schweigen von denen, die Wagner in den Jahrzehnten seiner Herrschaft nicht mit einer der begehrten Lizenzen für einen Stand auf dem Markt beglückt hat. Eine Spur führt die Ermittler zu einer kleinen Lakritz-Manufaktur und zu Monika, Boernes erster Liebe, und zu einem lange zurückliegenden Fall, der Boerne groß werden ließ +++ Mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers | Regie: Randa Chahoud

