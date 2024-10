Fernsehfilm Deutschland 2014 +++ Es sollte wie ein Herzanfall aussehen, doch der Pharmazeut Andreas Hölzenbein wurde mit einer Spritze im Botanischen Garten ermordet. Das will die aufgeweckte junge Zeugin Mia beobachtet haben. Doch Kommissar Thiel ist zunächst skeptisch: Hat die zehnjährige Schülerin nicht einfach zu viel Fantasie? Ganz konkrete Sorgen um seinen eigenen Gesundheitszustand macht sich derweil Prof. Boerne. In Selbstdiagnose musste er feststellen, dass eine Gewebeprobe seiner Leber wohl unumgänglich ist. Deshalb hat er sich umgehend in die Sanusklinik eingewiesen. +++ mit Jan Josef Liefers, Axel Prahl und Christine Urspruch | Regie: Thomas Jauch

