Fernsehfilm Deutschland 2025 +++ Techno, Ecstasy, Party: Nirgendwo ging das in den 90ern besser im legendären "Colonius", über den Dächern Kölns. Rund 30 Jahre ist es her, dass Christian, Meike und René, die fester Teil der Szene waren, sich zum letzten Mal gesehen haben. Nun werden sie von den Kommissaren Ballauf und Schenk zusammengeführt, nachdem ihr früherer Freund Alex Schmitz ermordet in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Auch er war Stammgast im "Colonius". Hat ihn seine Vergangenheit eingeholt? +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Charlotte Rolfes

