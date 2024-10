Fernsehfilm Deutschland 2023 +++ Stan Gold, ein verloren geglaubter Münsteraner, kehrt aus dem Dschungel zurück. Und Kommissar Thiel muss prompt einen Mord verhindern. Kaum zum neuen Stadtschreiber gekürt, stirbt Gold zunächst um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Doch dies soll nur der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen sein, in die der Rückkehrer verwickelt wird. +++ Mit Axel Prahl, Jan Josef Liefers und Christine Urspruch | Regie: Till Franzen (Version in klarer Sprache)

