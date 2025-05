Fernsehfilm Deutschland 2024 +++ An einem konspirativen Ort unter einer Brücke wurde ein Mann umgebracht: Der arbeitslose Peer Schwarz wurde vorsätzlich von einem Auto überfahren. In seiner Wohnung finden Ballauf und Schenk große Mengen Bargeld und Unterlagen, die auf die systematische Erpressung bekannter Persönlichkeiten schließen lassen. Schwarz hat offensichtlich in deren Social-Media-Vergangenheit nach belastendem Material gesucht. Musste er durch die Hand eines seiner eigenen Erpressungsopfer sterben? Eine Spur führt Ballauf und Schenk auch zur beliebten ehemaligen Schlagersängerin Mariella Rosanelli. +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Torsten C. Fischer

