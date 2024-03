Fernsehfilm Deutschland 2023 +++ Kommissar Frank Thiel und Professor Karl Friedrich Boerne betreten in ihrem neuesten Fall für Sie unbekanntes Terrain: Soziale Medien. Mord und Leichen gab es für sie bisher nur in der "realen" Welt. Doch nun führt sie ein Fall mitten in virtuelle, nahezu exotische Welten, in denen vor allem Frauen eine Hauptrolle spielen. So etwa die kürzlich verstorbene Evita Vogt, die in sozialen Netzwerken als Momfluencerin "Magic Mom" bekannt ist. Eine sympathische junge Mutter, die zu ihren vermeintlichen Fehlern steht und Tipps und Tricks für andere Mütter parat hat. Doch nun wurde sie erhängt aufgefunden. +++ Mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl | Regie: Michaela Kezele

