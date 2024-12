Fernsehfilm Deutschand 2024 +++ Die Leiche des Anwalts Oskar Weintraub liegt – vom Speer einer exotischen Krieger-Skulptur vollständig durchbohrt – mitten in einem Wohnhaus. Dieses Haus gleicht einem Museum für exotische Kunst, und die Umstände des Todesfalls werfen ebenso viele Fragen auf wie der Zustand der Hausbesitzerin Doreen Prätorius, die sich an nichts erinnern kann – nicht einmal an die Ursache ihrer eigenen, schwerwiegenden Verletzungen. Wie ist diese zerbrechlich wirkende Frau in diese Situation geraten? +++ mit Axel Prahl, Jan Josef Liefers und Cordelia Wege | Regie: Janis Rebecca Rattenni

