Spielfilm Deutschland 2000 +++ Im romantischen Rosenthal – mitten in Leipzig – wird Dr. Maik Frei tot aufgefunden. Der "Alte Herr" der Burschenschaft "Votania" wurde hinterrücks erschlagen. Während die Leipziger Kommissare Ehrlicher und Kain mit den Untersuchungen am Tatort beginnen, übernehmen auch die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk einen Mordfall im Burschenschaftsmilieu: Am Hauptbahnhof der Rhein-Metropole wird im Intercity aus Leipzig die Leiche von Dr. Karl Kuhn, ebenfalls "Alter Herr" der "Votania", gefunden. Schnell stellt sich heraus, dass die beiden Toten kurz vor ihrem Ableben miteinander telefoniert haben. So kommen die beiden Kommissar-Duos zum ersten Mal in Kontakt. Rasch ist man sich einig: Jeder bleibt besser in seinem Revier. +++ mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär, Peter Sodann und Bernd Michael Lade | Regie: Kaspar Heidelbach

