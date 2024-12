Telespiele - Kult in den 70ern mit Gottschalk

"Telespiele" begeisterte vor mehr als vier Jahrzehnten das Fernsehpublikum. Nun kehrt die Spielshow zurück. Prominente aus dem Südwesten treten an und lassen so ein Stück TV-Geschichte wieder aufleben. Zu Wort kommt unter anderem Thomas Gottschalk. Er hat die Originalsendung moderiert. Es war seine erste Live-Sendung und der Start seiner Fernsehkarriere. "Telespiele" lief von 1977 bis 1981. Im Zentrum steht "Pong", damals als "Teletennis" bekannt. Zwei weiße Striche - die Schläger - werden mithilfe von Mikrofonen durch Geräusche wie Stimmen, Musikinstrumente oder Klatschen gesteuert, um einen Ball hin und her zu spielen. Mit dabei sind die SWR3 Moderatoren Sascha Zeus und Michael Wirbitzky, Gamerin und Influenzerin Sandra "Insanedra", Malle-Star Tobee aus dem Kreis Göppingen, Komiker Dominik "Dodokay" Kuhn aus Reutlingen, Moderatorin Jessica "Jess" Schöne, "Schwäbfluencerin" Joy Beck aus Nürtingen sowie der zweifache Vizeweltmeister im Tetris, Christian Haupt aus Rastatt.

