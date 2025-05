Schauspielerin, Autorin und Podcasterin Andrea Sawatzki begleitet ein Tierschutz Team bei einer Hunde-Rettungs-Mission in Rumänien. Nach einer Frist von nur 14 Tagen werden viele Straßenhunde in rumänischen Tierheimen getötet. Der Tierschutzverein NaTiNo, aus Schkeuditz bei Leipzig, fährt alle 8 Wochen in die völlig überfüllten Shelter, um möglichst viele Tiere zu retten. Wenn die Tiere fit genug für die Reise sind sollen sie später ein Zuhause in Deutschland finden. Eine emotionale Reise, die Andrea Sawatzki nie vergessen wird. Denn sie erlebt die große Not der Hunde in Rumänien, aber auch Hoffnung und Glück, da viele Hunde eine Chance auf eine bessere Zukunft bekommen.

