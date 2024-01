Simone Sombecki ist mit spanischen Tierschützern in Andalusien, in Cordoba und Jaén, unterwegs. Sie erlebt die Rettung einzelner Tiere und wie sich Tierschützer politisch engagieren, um das Leid der Tiere in Spanien zu beenden. Die Reportage bietet einen exklusiven Einblick in die berüchtigten „Rehalas“, die Haltung von Jagdhunden, die oft ein auswegloses Dasein fristen. Sie sind die Vergessenen und Namenlosen. Nirgendwo in Europa wird so viel gejagt wie in Spanien. Nach der Jagdsaison erleiden viele Jagdhunde ein schlimmes Schicksal, sie werden umgebracht oder einfach ausgesetzt. Nur wenige haben das Glück, von spanischen Tierschützern gerettet zu werden. Tiere leiden auch für weitere spanische Traditionen wie Stierkämpfe und Windhunderennen.

Mehr anzeigen