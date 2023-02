Im größten Tierheim der Welt, in der Smeura in Rumänien, warten rund 6.000 Hunde auf eine bessere Zukunft. Tausende andere landen in den landesweiten Tötungsstationen. Seit Jahren organisieren Tierschützer Kastrationsaktionen, um das Elend der Straßenhunde zu beenden, doch es gibt immer mehr Straßenhunde statt weniger! Warum ist das so?

