Tiere suchen ein Zuhause vom 13.04.2025

Heute in der Sendung: Kontra K ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Was viele nicht wissen: Eine seiner großen Passionen gilt dem Tierschutz. Beim Verein Pit, Staff & Co bekommen schwierige Hunde eine echte Perspektive – mit Ruhe, individueller Betreuung und viel Erfahrung. Hoss war ungestüm und schwer zu kontrollieren – und doch gab seine neue Familie ihn nie auf.

Mehr anzeigen