Tiere suchen ein Zuhause vom 26.01.2025

Heute in der Sendung: Herdenschutzhunde wie Kangal und Owtscharka stellen besondere Anforderungen an den Menschen. Wer ihnen gerecht werden kann, erlebt eine besondere Mensch-Hund-Beziehung. Bombenangriffe in der Ukraine haben die junge Hündin Lucy traumatisiert. Auf einem Hof im Taunus hat sie jetzt ein liebevolles Zuhause gefunden, in dem sie ihre Erlebnisse verarbeiten kann.

