Umgeben von Bergen liegt einer der schönsten Seen des Alpenraums: Der Bodensee ist beliebtes Reiseziel - über und unter Wasser. Der Bodensee verbindet mit seiner großen Wasserfläche die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz. Rund vier Millionen Menschen versorgt er mit Trinkwasser und ist damit der bedeutendste Trinkwasserspeicher Europas. Für gefährdete Tiere und Pflanzen ist die Region rund um den Bodensee seit Jahrtausenden ein wichtiger Lebensraum. Tradition, Kultur und Kulinarik machen sie heute neben der atemberaubenden Landschaft am Fuße der Alpen zu einem beliebten Traumziel mitten in Europa. Einen Blick von oben bietet der Rundflug mit dem Zeppelin. Pilot Marko Hollerer steuert die imposanten Luftboote, deren Geschichte eng mit der Region verbunden ist. Den Gärtnern auf der Gemüse-Insel Reichenau beschert das milde Bodensee-Klima Jahr für Jahr eine reiche Ernte. Gemüsegärtnerin Stefanie Wehrle züchtet mit einer nachhaltigen Methode knackige Gurken. Im Nachbarfeld läuft derweil eine Rettungsaktion für den bedrohten Kiebitz. Der Vogel ist in Baden-Württemberg beinahe ausgestorben. An den Ufern des Bodensees wird kulinarischer Genuss großgeschrieben. Auf dem Hohentwiel bietet eine Winzerfamilie neben preisgekrönten Weinen auch regionale Köstlichkeiten an. Sie arbeitet mit einem Koch zusammen, der sich für die Fischer am Bodensee einsetzt, denn die Fischmenge geht seit Jahren zurück. Warum das so ist, erforscht das staatliche Institut für Seenforschung mit regelmäßigen Wasserproben. Auf dem Affenberg in Salem leben Berberaffen, Die exotischen Tiere fühlen sich im milden Klima der Region wohl. Unter Wasser wird es abenteuerlich: Taucher erforschen das Wrack der Jura, eines versunkenen Raddampfers aus dem 19. Jahrhundert.

Mehr anzeigen