Duftendes Raclette-Vergnügen, beeindruckende Silvesterbräuche, geselliger Spielspaß und prickelnder Sekt: Der Treffpunkt stimmt auf den Silvesterabend ein. In einer Familienbäckerei in Freudenstadt backen wir Neujahrsbrezeln. In Forst an der Weinstraße besuchen wir einen Raclette-Abend. Hier wird das beliebte Silvesteressen klassisch zubereitet, mit Kartoffeln, Cornichons und Silberzwiebeln. Star des Abends ist der vom Laib geschabte Käse. Der Jahreswechsel ist geprägt von Traditionen. Besonders beeindruckende Bräuche pflegen die Menschen im Alpenraum. Wir stellen drei alte Bräuche aus der Schweiz vor. Bei vielen ebenfalls Tradition: Partyspiele auf der Silvesterfeier. Wir besuchen einen offenen Spieletreff in der Stadtbibliothek von Bad Kreuznach. Hier gibt's Spieletipps für den Silvesterabend. Eins darf an Silvester nicht fehlen - der Sekt zum Anstoßen um Mitternacht. Bei einer Sektkeller-Führung in Esslingen erfährt man alles rund um den prickelnden Schaumwein und seine Herstellung.

