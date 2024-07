Jugendherbergen in Burgen sind im Mittelrheintal keine Seltenheit. In der Vergangenheit war der Umbau dieser historischen Mauern aber ein großer Schritt oder aber wie im Fall der Burg Altleiningen sogar ein Grund für Konflikte. Klassenfahrt trifft auf Historie, Familienurlaub auf Denkmalschutz. Heutzutage macht gerade dieser Kontrast den Reiz aus. Moderator Arndt Reisenbichler trifft in einer der prächtigsten Anlagen, der Jugendherberge der Festung Ehrenbreitstein, nicht nur auf Festungs- sondern im Rahmen einer neuen Familienausstellung auch auf Fußballgeschichte. In Burg Wildenstein bewirken alte Wandmalereien sogar, dass die Schüler:innen ihre Kritzeleien lieber woanders machen. Der Begriff Herbergseltern ist zwar passé, doch die modernen Betriebsleiter:innen leben nachwievor mit Leidenschaft und Herz Geschichte und Gastfreundschaft.

