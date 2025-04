Frühling macht Lust auf Bewegung. "Treffpunkt"-Moderator Jens Hübschen will einen neuen Sport ausprobieren: Nordic Cross Skating. Bei Trainer Thomas Pospichl aus Forst in Nordbaden wagt er die ersten Schritte auf Cross Skates. Slacklining ist ein Trendsport. Das Balancieren auf einem elastischen Band erfordert große Körperbeherrschung. In Koblenz treffen sich Slackline-Begeisterte in den Rheinwiesen. Mittendrin: Slackline-Trainer Tobias Ebert. Wer fit bleiben will bis ins hohe Alter, findet bei der Seniorensport-Akademie des TSV Schott Mainz ein großes Angebot. Jede Woche treffen sich ältere Menschen zu einem abwechslungsreichen Funktionstraining auf dem Sportplatz. Trainerin Annett Boller macht Übungen für Kraft, Koordination und Gleichgewicht. Ein angesagter Sport ist das Barre-Workout. Das Training an der Ballettstange kombiniert Elemente aus Ballett, Yoga und Pilates. Im Studio "Tanz & Gloria" in Nieder-Olm lernen Frauen bei Jula Weber ihre Beweglichkeit und Haltung zu verbessern.

Mehr anzeigen