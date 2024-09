Arndt Reisenbichler taucht ab und erlebt den Südwesten von unten. Ob im heißesten Sommer oder im kältesten Winter: In den Höhlen und Bergwerken im Südwesten herrschen immer gleichbleibende Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad plus. Nicht nur deshalb sind sie beliebte Ausflugsziele. Der Steinkaulenberg in Idar-Oberstein ist die einzige für Besucher:innen zugängliche Edelsteinmine Europas, die Charlottenhöhle bei Hürben gilt mit ihren Tropfsteinen als eine der schönsten Schauhöhlen Deutschlands, in unerforschte Tiefen wagen sich die jungen Höhlenforscher:innen aus dem Alpenverein in Heidelberg. In St. Ingbert wird zwar keine Steinkohle mehr abgebaut, dafür füllen ehemalige Bergleute den Rischbachstollen mit Leben. Mit Krimiautor Rainer Sauer kann man in Mainz ehemalige Bunker entdecken.

