Folge 3: Tinyhouse für Hühner (S01/E03)

Nachwuchs bei den seltenen schwedischen Blumenhühnern von Mira und Daniel: Die Küken bekommen ein neues Zuhause in einem umgebauten Bauwagen. Auch die anderen Farmer:innen setzen auf ihre Jungtiere: So trainieren Holger und Peter aus dem Münsterland das Fohlen Santa Gracia für den ersten Wettkampf. Währenddessen gehen Kathy und Sven mit ihren Söhnen Tom und Teo einen großen Schritt: Sie bauen sich eine neue Existenz als Biobauern auf und züchten Schweine, Ziegen, Schafe, Hühner. Kathy setzt dabei auf alte, seltene Rassen und will damit ein Zeichen dafür setzen, dass Tierhaltung auch nachhaltig sein kann.

