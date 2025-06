Thomas Manns Familie fasziniert bis heute. Nahestehende enthüllen ein vielschichtiges Porträt von Ruhm, Fremde und familiären Abgründen. Heinrich Breloer und Horst Königstein tauchen ein in das bewegte Schicksal der Familie Mann. In Gesprächen mit Manns jüngster Tochter Elisabeth, mit Golo und Monika Mann und unter Verwendung von Dokumenten mit Erika und Katia Mann entsteht ein berührendes Porträt von Glanz und innerem Zerbrechen. Dabei rückt Thomas Mann dem Zuschauer immer näher, in seinen Widersprüchen und in seiner Fehlbarkeit, in seiner Größe und seiner Tragik.

Mehr anzeigen