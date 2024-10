Vater bekannt – ein Samenspender und seine 30 Kinder

Ein Mann, 36 Frauen und 30 Kinder! Was sich nach verrückter Kommune anhört, ist in Wirklichkeit ganz anders: Gerrit ist ein privater Samenspender. "Jedes Kind muss wissen, wo es herkommt" – das ist die einzige Bedingung, die Gerrit an die Empfängerinnen seiner Samenspende stellt. Offenheit und Transparenz sind ihm sehr wichtig und so haben Gerrit und die Mütter, deren Kinder durch seine Spende entstanden sind, ein außergewöhnliches Netzwerk gegründet. Höhepunkt ist das jährlich stattfindende sogenannte Herdentreffen mit fast allen Müttern, Halbgeschwistern sowie Gerrit und seiner Frau.

