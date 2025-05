In Dublin sammeln die Teenager Billy und Con verbotene Horror-Filme. Ein Fangirl in England bietet ihnen das letzte Tape der Sammlung. Doch woher das Geld für die Reise nehmen? Drei Teenager aus Dublin teilen eine gemeinsame Leidenschaft für verbotene Horror-Filme – die sogenannten "Video Nasties“. Auf der Suche nach dem letzten Tape für ihre Sammlung geraten sie in eine Mordermittlung und werden zu Verdächtigen. Es folgt eine turbulente Reise voll schwarzen Humors und skurriler Situationen: Eine Hommage an das VHS-Zeitalter.

